بغداد تخصص أموالا لإعادة العراقيين العالقين على حدود بيلاروس

العالم-العراق

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الحكومة عقدت جلسة اعتيادية برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وقررت تخويل وزارة المالية بتخصيص مبلغ 200 ألف دولار إلى وزارة الخارجية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية الحالية لصرفها على العراقيين العالقين في بيلاروس وليتوانيا وبولندا وإعادتهم طوعاً إلى العراق.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت منذ أشهر إيقاف الرحلات الجوية الجوية إلى بيلاروس في أطار مساع للحد من إستغلال العراقيين في عمليات التهريب إلى البلدان الأوروبية كما خصصت رحلات جوية لشركة الخطوط الجوية العراقية بنقل العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية طوعيا وإعادتهم إلى البلاد.