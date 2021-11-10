إرتفاع أسعار المحروقات كافة في لبنان و السبب ارتفاع سعر الدولار

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وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 308500 ليرة لبنانية

- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 317600 ليرة لبنانية.

- صفيحة المازوت: 292600 ليرة لبنانية.

- قارورة الغاز: 251100 ليرة لبنانية.

وكان قد توقع ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن يشهد جدول أسعار المحروقات الذي سيصدر اليوم عن المديرية العامة للنفط ارتفاعا في أسعار المحروقات بسبب الارتفاع المستمر في الدولار.

وشدد على ضرورة صدور البطاقة التمويلية لأن المواطن لا يمكنه تحمل المزيد من الارتفاعات والأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أنه التقى اليوم وزير الطاقة وليد فياض والمديرة العام للنفط أورور فغالي وتم البحث في موضوع توزيع المحروقات، لا سيما عدم بيع محطات المحروقات لمادة المازوت"، لافتًا إلى أن "فياض أكد معالجة هذا الموضوع

و في السياق ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ خلال الساعات الأخيرة 21300 - 21350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.