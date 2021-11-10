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الإحتلال الإسرائيلي يسرّع استقدام 5 آلاف يهودي من إثيوبيا

الإحتلال الإسرائيلي يسرّع استقدام 5 آلاف يهودي من إثيوبيا
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تسريع استقدام 5 آلاف يهودي من إثيوبيا، بحجة تدهور الأوضاع الأمنية هناك.

العالم - فلسطين المحتلة

وقال موقع «واللا» الصهيوني : «اتفقت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد ووزيرة الاستيعاب بنينا تيمانو شتا، على العمل على تسريع هجرة 5 آلاف يهودي إثيوبي ينتظرون في أديس أبابا للهجرة إلى الكيان» وأضاف: «تأتي هذه الخطوة، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد».

وكانت سلطات الاحتلال قد جلبت في الأشهر الماضية مئات المهاجرين من أديس أبابا، بعدما صادقت العام الماضي على جلب ألفَي فرد من الجالية اليهودية في إثيوبيا إلى الاراضي المحتلة .

ويبلغ عدد اليهود من أصول إثيوبية في الكيان، حوالى 140 ألفاً، بينهم نحو 20 ألفاً ولدوا في البلاد، وفق بيانات رسمية.

ودخلت الحرب في إثيوبيا مرحلة حرجة، مع إعلان متمردي جبهة تيغراي، الأسبوع الماضي، سيطرتهم على مدينتين استراتيجيتين شماليّ العاصمة أديس أبابا، والتحامهم مع متمردي جيش تحرير أورومو.

وأعلنت السلطات الإثيوبية حالة الطوارئ في عموم البلاد، ودعت سكان أديس أبابا إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة، عن طريق حمل السلاح والدفاع عن أحيائها.

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