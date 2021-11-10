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شمخاني: سلوك اميركا مخادع حتى في قضية السلام في افغانستان

شمخاني: سلوك اميركا مخادع حتى في قضية السلام في افغانستان
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني بان اميركا تصرفت بصورة خادعة حتى في قضية السلام في افغانستان، مصرحا بان اميركا ورغم تظاهرها بالعمل على ايجاد السلام في هذا البلد الا انها لم يكن لها اي برنامج وكان هدفها الوحيد هو التخلص من الورطة التي صنعتها بنفسها.

العالم - ايران

وقال شمخاني في كلمته اليوم الاربعاء خلال مشاركته في الاجتماع الثالث لحوار الامن الاقليمي المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي: لقد اكدنا ونؤكد على الدوام بان السلام هو المطلب العام للشعب الافغاني بكل قومياته الا ان النقطة المهمة التي ينبغي لفت انتباه الجميع اليها هي ان اميركا تصرفت بصورة خادعة حتى في قضية السلام في هذا البلد.

واضاف: ان اميركا ورغم تظاهرها بالعمل على ارساء السلام في افغانستان لم يكن لها اي برنامج في هذا المجال وكان هدفها الوحيد هو التخلص من الورطة القاتلة التي صنعتها بنفسها وبسبب نظرتها الاستكبارية والاستعلائية خلقت المشاكل لافغانستان والمنطقة والعالم.

واشار شمخاني الى سبل حل القضية الافغانية، مؤكدا على بذل الجهود الجماعية لايجاد حكومة شاملة تمثل جميع القوميات في افغانستان ومواجهة الازمة الانسانية الحاصلة فيها وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد لوضع جميع امكانياتها مثل طرق المواصلات والطاقات الموانئية ومنها ميناء تشابهار (جنوب شرق ايران) لحل هذه المعضلة.

واضاف: ان افغانستان تواجه اليوم الارهاب وازمة الفقر والهجرة.

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