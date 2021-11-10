الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان يبدأ مشواره ببطولة غرب آسيا للشباب بمواجهة سوريا

لبنان يبدأ مشواره ببطولة غرب آسيا للشباب بمواجهة سوريا
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

يستهل منتخب لبنان مشواره في ​بطولة غرب آسيا لكرة القدم​ بمواجهة سوريا في النسخة الثانية من البطولة التي تستضيفها مدينتي البصرة وأربيل اعتباراً من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 بينما ​المنتخب العراقي​ بطل النسخة الأولى فسيبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة نظيره الكويتي .

العالم- لبنان

وتقام مباريات دور المجموعات لغاية 28 تشرين الثاني/ نوفمبر وبنظام الدوري من مرحلة واحدة وبحيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي تقام إما في البصرة أو أربيل يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وكانت القرعة اوقعت ​المنتخب اللبناني​ ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات سوريا والإمارات والأردن بينما ضمت المجموعة الاولى الى منتخبات فلسطين واليمن والبحرين والكويت .

وكان المنتخب العراقي توج بلقب النسخة الأولى من بطولة الشباب التي أقيمت في فلسطين عام 2019 فيما حل ​المنتخب الإماراتي​ ثانيا .

روابط ذات صلة

تمخّض حسام زكي، فولد.....؟!

السعودية لا تزال تحجز الحاويات التي شحنت إليها من لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 10-11-2021

تونس.. تأسيس حزب جديد شبيه بالإخوان

ألمانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على بيلاروس

وزير خارجية حكومة "طالبان" المؤقتة یزور باكستان اليوم

الكويت توقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين

العميد قاآني يلتقي الحلبوسي وقيادات سنية في بغداد