لبنان يبدأ مشواره ببطولة غرب آسيا للشباب بمواجهة سوريا

العالم- لبنان
وتقام مباريات دور المجموعات لغاية 28 تشرين الثاني/ نوفمبر وبنظام الدوري من مرحلة واحدة وبحيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي تقام إما في البصرة أو أربيل يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وكانت القرعة اوقعت المنتخب اللبناني ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات سوريا والإمارات والأردن بينما ضمت المجموعة الاولى الى منتخبات فلسطين واليمن والبحرين والكويت .
وكان المنتخب العراقي توج بلقب النسخة الأولى من بطولة الشباب التي أقيمت في فلسطين عام 2019 فيما حل المنتخب الإماراتي ثانيا .