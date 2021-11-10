لبنان يبدأ مشواره ببطولة غرب آسيا للشباب بمواجهة سوريا

العالم- لبنان

وتقام مباريات دور المجموعات لغاية 28 تشرين الثاني/ نوفمبر وبنظام الدوري من مرحلة واحدة وبحيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي تقام إما في البصرة أو أربيل يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وكانت القرعة اوقعت ​المنتخب اللبناني​ ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات سوريا والإمارات والأردن بينما ضمت المجموعة الاولى الى منتخبات فلسطين واليمن والبحرين والكويت .

وكان المنتخب العراقي توج بلقب النسخة الأولى من بطولة الشباب التي أقيمت في فلسطين عام 2019 فيما حل ​المنتخب الإماراتي​ ثانيا .