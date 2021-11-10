اللواء سلامي يشيد بمواجهة حرس الثورة للاسطول الأمريكي في بحر عمان

العالم - ايران

واكد اللواء سلامي اليوم الأربعاء ، في مراسم تكريم قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الاسلامي التي احبطت محاولة قوات البحرية الأمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عُمان ان هذه العملية اثبتت بان هيبة العدو الظاهرية خاوية، مؤكدا ان مقاس وشكلية المعدات العسكرية الامريكية هندسية بحتة وإن الإيمان والإرادة يقرران المصير في المعارك غير المتكافئة.

وأضاف: ان هذه العملية المشرفة ستخلد في تاريخ الإسلام، مضيفا: ان هذه الملحمة العظيمة التي جسدت الاية الكريمة "کم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَت فِئَةً کثِیرَةَ" بأفضل وجه، تشجعنا على إذلال إمبراطورية الولايات المتحدة الامريكية الارهابية الايلة الى الزوال.

وتابع: في حادث المحاولة الأمريكية لمصادرة ناقلة النفط الايرانية كنا نتوقع تدخل الأمريكيين، فكنا مهيئين ومستعدين بالكامل ونفذنا العملية الناجحة بكل هدوء ومنطق ومهنية بعيدًا عن المشاعر والإثارة.

وكانت الولايات المتحدة صادرت في 3 نوفمبر الجاري ناقلة تحمل نفطا إيرانيا معدا للتصدير في بحر عمان ونقلت حمولتها إلى ناقلة أخرى، وقادتها إلى جهة مجهولة فقامت بحرية الحرس الثوري بإنزال جوي على متن الناقلة واستعادها مجددا، فحاولت القوات الأمريكية مجددا إعاقة مسار الناقلة باستخدام مروحيات وسفينة حربية، لكن قوات الحرس الثوري الايراني احبطت هذه المحاولة.