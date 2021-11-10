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السعودية : 3 صواريخ باليستية أطلقت تجاه المملكة

السعودية : 3 صواريخ باليستية أطلقت تجاه المملكة
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

تحدث الإعلام السعودي، عن 3 صواريخ باليستية أطلقت بإتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

العالم - السعودية

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