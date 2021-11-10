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السفير الايراني في العراق للعالم: العميد قاآني خلال اجتماعاته بالأطراف العراقية دعا الجميع للهدوء والتعاون

الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

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