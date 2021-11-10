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كلمة للأمين العام لحزب الله الخميس 

كلمة للأمين العام لحزب الله الخميس 
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في يوم شهيد حزب الله غدا الخميس عند الثالثة عصرًا.

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