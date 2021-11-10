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موقف إيران من الحوارات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة العراقية؟

الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، أن إيران تحترم جميع التيارات العراقية، فكل منها يمثل طيفاً من المجتمع العراقي وله مناصريه، والجمهورية الإسلامية تدعم التوافق الوطني والتعاون المشترك، لكن كيف يحدث هذا التوافق والتعاون، هذا يعود إليهم، وما يهم إيران هو حصول الاتفاق بين المجموعات العراقية، وهي تدعم ذلك.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" لقاء خاص"، أشار مسجدي الى أنه لم يكن على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية أبداً أي التيارات يجب أن تصعد في العراق، وهذا ما طرحه العميد قاآني في حواراته مع الجميع، فإن دعم مجموعة معينة أو الضغط على جماعة لا معنى له على الإطلاق.

وأضاف مسجدي الى أن العميد قاآني كان قد التقى في زيارته بتيارات سنية ومن المقرر أن يسافر إلى كردستان للقاء مسؤولين في المنطقة.

ونوه مسجدي:"نأمل أن يظل الشعب العراقي على الدوام في وحدة وطنية وأخوة وصداقة مع بعضه البعض، وأن تكون الجمهورية الإسلامية في إيران والعراق أصدقاء لبعضهم البعض.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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