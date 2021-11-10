موقف إيران من الحوارات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة العراقية؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" لقاء خاص"، أشار مسجدي الى أنه لم يكن على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية أبداً أي التيارات يجب أن تصعد في العراق، وهذا ما طرحه العميد قاآني في حواراته مع الجميع، فإن دعم مجموعة معينة أو الضغط على جماعة لا معنى له على الإطلاق.

وأضاف مسجدي الى أن العميد قاآني كان قد التقى في زيارته بتيارات سنية ومن المقرر أن يسافر إلى كردستان للقاء مسؤولين في المنطقة.

ونوه مسجدي:"نأمل أن يظل الشعب العراقي على الدوام في وحدة وطنية وأخوة وصداقة مع بعضه البعض، وأن تكون الجمهورية الإسلامية في إيران والعراق أصدقاء لبعضهم البعض.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...