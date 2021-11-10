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لجنة التعاون الايرانية - القطرية تجتمع الربيع المقبل

لجنة التعاون الايرانية - القطرية تجتمع الربيع المقبل
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الطاقة الإيراني في الشؤون الدولية محمد علي فرحناكيان ان لجنة التعاون الايرانية - القطرية المشتركة ستعقد اجتماعها الثامن في الربيع المقبل.

العالم - إيران

وأعرب محمد علي فرحناکیان، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء على هامش الاجتماع الاول للجنة متابعة التفاهمات المنبثقة عن الاجتماع السابع للجنة التعاون الايرانية - القطرية المشتركة: نأمل بالتمهيد لانعقاد اجتماع لجنة التعاون المشتركة بين البلدين في نسخته الثامنة بالدوحة عقب نيل النتائج والملاحظات التي يبديها رئيسا اللجنة وهما وزير الطاقة الايراني ووزير الصناعة القطري.

ونوه الى انعقاد الاجتماع وفق تقنية دائرة الفيديو المغلقة، بالنظر لظروف تفشي فيروس كورونا والقيود المترتبة في هذا الموضوع، بمشاركة الامين القطري للجنة التعاون المشتركة وممثلين عن وزارات الخارجية والرياضة والتراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية والطرق والتنمية الحضرية وغرفة التجارة ومنظمة تنمية التجارة في ايران.

وعدّ فرحناكيان مجالات التعاون بين ايران وقطر واسعة للغاية، لافتا الى ان الاجتماع تناول المواضيع ذات التأثيرات الايجابية على توطيد العلاقات والمصالح الاقتصادية في كلا البلدين.

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