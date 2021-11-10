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وسط تصاعد التوتر بين مينسك ووارسو

تحرك عسكري روسي في المجال الجوي لبيلاروسيا

تحرك عسكري روسي في المجال الجوي لبيلاروسيا
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين نفذتا طلعات فوق بيلاروسيا، الأربعاء، وسط تصاعد التوتر بين مينسك ووارسو بشأن أزمة المهاجرين على الحدود بينهما.

العالم - أوروبا

وقالت الوزارة إن قاذفتين من طراز تي.يو-22 إم3 قامتا بدوريات في المجال الجوي في اختبار نظام الدفاع الجوي المشترك بين بيلاروسيا وروسيا.

من ناحية أخرى، ألقى الكرملين، الأربعاء، باللوم على الاتحاد الأوروبي في أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، قائلا إنه تقاعس في التمسك بقيمه الإنسانية، ويسعى "لخنق" بيلاروسيا بخططه لإغلاق جزء من الحدود.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة صحفية: "من الواضح أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق في ضوء إحجام الأوروبيين عن إظهار التزامهم بقيمهم الأوروبية".

ووصف تعليق رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، الثلاثاء، بأنه "غير مسؤول وغير مقبول تماما"، الذي قال فيه إن "موسكو هي العقل المدبر للأزمة".

وموسكو هي أقوى حليف لبيلاروسيا، وساعد دعمها للرئيس ألكسندر لوكاشينكو على النجاة من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه العام الماضي بعد انتخابات متنازع على نتائجها.

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