الحاجة لتغيير سياسي وهدر العائلة الحاكمة لثروات البحرينيين وأموالهم

العالم - أبناء الديرة

ويناقش برنامج "أبناء الديرة"، موضوع تغريدة أمين عام حركة عام احرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي عبر تويتر قال فيها:" استمرار سجن آلاف البحرانيين يؤكد الحاجة لتغيير سياسي جوهري بعد أن فشلت العصابة الخليفية في التعايش مع الشعب أو ضمان سلامته وأمنه حان الوقت لداعميها الغربيين لرفع الغطاء السياسي والأمني والتوقف عن حمايتها فهي عدوة للانسان والبيئة والقيم والحريات العامة تعدم معارضيها".

كما يلقي البرنامج الضوء على رياح التغيير التي تعصف بالمنطقة وما قاله الشهابي عن التغيير السياسي ضرورة أكثر من أي وقت مضى والحاجة له أي من أي وقت مضى وفيما هل سيتجاوب النظام البحريني في ظل التغيرات الاقليمية، أكد ضيف البرنامج القيادي في المعارضة البحرينية الشيخ حسين الحداد أنه من المفروض أن يتجاوب النظام البحريني ولكن يجب التساؤل فيما إذا كانت عقلية هذا النظام العقلية الفاسدة الدموية والعقلية التي تفكر بمصالحها شخصيا ولا غير، وهل لديها المجال لكي تسمح لمدى العقل بان يتجاوز ويتخطى الخطوط الموجودة، وان يقوم النظام البحريني باصلاحات في البحرين أم لا.

كما يسلط البرنامج الضوء على ما قال أمين عام حركة عام احرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي عبر تويتر بفشل العصابة الخليفية في التعايش مع الشعب البحريني"

كما يتطرق برنامج "أبناء الديرة"، الى أزمة الاسكان في البحرين وانتظار المواطن البحريني الحصول على مسكن وسهولة المجنس بالحصول على المسكن حيث تم استعراض كلمة عبد النبي سلمان نائب في البرلمان البحريني يتحدث عن أزمة السكن في البحرين.

وناقش البرنامج قضية هدر العائلة البحرينية الحاكمة لثروات البحرينيين وأموالهم.

ويستضيف برنامج" أبناء الديرة ":

- القيادي في المعارضة البحرينية الشيخ حسين الحداد

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