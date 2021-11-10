الطوابير تعود امام محطات المحروقات في لبنان

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و في السياق نفى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، ما يتم تداوله عن ان شركات النفط توقفت عن تسليم مادة البنزين الى المحطات، بعد قرار مصرف لبنان بوجوب تأمين 10% من الفريش دولار للمحروقات، مشيرا الى أنه لا يوجد قرار عند الشركات بعدم تسليم المحروقات للمحطات اليوم.

فاضاف ليس من المفروض ان يصدر هكذا قرار، لأن الـ 10% التي طلبها مصرف لبنان من الشركات تم احتسابها من قبل وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط في جدول تركيب الاسعار على اساس 21000 ليرة لبنانية و الـ 90% الباقية تم احتسابها على سعر 19000 ليرة. لذلك وبالتواصل مع الشركات ليس هناك من قرار بعدم تسليم البنزين، وستستمر هذه الشركات بتأمينه الى المحطات بالليرة اللبنانية.

واكد انه حتى الان لا يوجد اي مشكلة في التسليم، متمنيا ان يستمر هذا الامر في المستقبل وان نتفادى الازمات طالما وزارة الطاقة تحتسب نسبة الدولار في الجدول وفقا لسعر الصرف الحر، والشركات واصلها حقها، ولا اعتقد اننا سنكون في أزمة.

و ارتفع اليوم اسعار المحروقات بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية و وصل الى 21500 ليرة لدولار واحد.