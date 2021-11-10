مراسلة العالم تتحدث عن آخر مستجدات احتجاجات مدينة عقارب

العالم - مراسلون

وقالت الزميلة منيرة الشريفي خلال نشرة الاخبار، انه تم تفريق المحتجين عبر الغاز المسيل للدموع، مما اسفر عن حالات اختناق في صفوف المحتجين، وتم نقلهم الى المستشفي المحلي في مدينة عقارب.

واضافت: ان هناك تجمع امام مستشفى مدينة عقارب احتجاجاً على الطريقة التي تعاملت بها القوات الأمنية مع المحتجين على فتح مكب الجونة بمدينة عقارب.

واشارت مراسلتنا الى ان هناك اكثر من تجمع للمواطنين في مدينة عقارب في محافظة صفاقس التونسية والمطلب الوحيد لهذه التجمعات هو اغلاق مكب الجونة لاغير.

واوضحت مراسل العالم، ان هناك احتجاجات في مدخل مدينة عقارب واغلاق للطرقات، مما ادت الى صعوبة في الدخول والخروج من المدينة.

هذا وقد بدأ تنفيذ الإضراب الشامل في مدينة عقارب جنوبي تونس احتجاجا على التدخل الأمني العنيف ضد متظاهرين خرجوا الاثنين رفضا لإعادة فتح مكب للنفايات في المنطقة.

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