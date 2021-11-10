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الاحتلال يحكم على الأسير القسامي إسلام حامد بالسجن 21 عاما

الاحتلال يحكم على الأسير القسامي إسلام حامد بالسجن 21 عاما
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن محكمة الاحتلال في "عوفر"، أصدرت حكمها ضد الأسير حامد، الموقوف منذ ست سنوات دون صدور حكم بحقه طيلة فترة الاعتقال.

العالم- فلسطين

وحامد معتقل منذ عام 2015، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال حتى الآن نحو 18 عامًا.

كان اعتقل أيضا لمدة خمس سنوات لدى أجهزة أمن السلطة.

وينسب له الاحتلال المشاركة في عملية إطلاق نار بطولية، شرق رام الله، في عام 2010، وأسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين.

يذكر أن حامد رزق الشهر الماضي بطفلين توأم عبر النطف المهربة من سجون الاحتلال، وله طفل ثالث يبلغ من العمر 8 سنوات اسمه خطاب.

وخلال فترة اعتقاله حصل "حامد" على درجة البكالوريوس.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4600 أسير بينهم 54 أسيرا محكومون بالسجن مدى الحياة، وفق معطيات فلسطينية.

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