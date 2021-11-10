الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بغداد توجه دعوة الى سوريا بشأن المياه

بغداد توجه دعوة الى سوريا بشأن المياه
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، الحكومة السورية للوصول الى اتفاقات تضمن حصول العراق على حصة مائية منصفة ومعقولة في ضوء شح الواردات المائية والتغيرات المناخية.

العالم - سوريا

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الحمداني ترأس الاجتماع الفني التخصصي في مقر الوزارة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع نظيره وزير الري والموارد المائية في الجمهورية العربية السورية تمام محمد رعد، لبحث التعاون المشترك مع الجانب السوري بشأن الموارد المائية في ما يخص نهر الفرات كونه يمر لمسافة طويلة داخل الجارة سوريا مما يتطلب المحافظة على الواردات المائية الداخلة اليهم وإيصالها للحدود العراقية".

وأضافت، أنه "في مستهل الاجتماع رحب الوزير بنظيره السوري، داعياً الوفد الفني لحضور أعمال مؤتمر سلامة السدود المزمع عقده خلال الشهر الحالي في سد الموصل".

وأكد الحمداني، بحسب البيان "أهمية توحيد المواقف والرؤى والتنسيق المستمر بين البلدين للوصول الى اتفاقات تضمن حصول العراق على حصة مائية منصفة ومعقولة في ضوء شح الواردات المائية والتغيرات المناخية وأهمية التعاون والتنسيق ووضع الخطط الأنية والسريعة لمواجهة اي طارئ وتوحيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الرؤى والخبرات وإقامة الدورات التدريبية وحسب طلب الجانب السوري خلال اجتماعات اللجان الفنية سواء عن بعد أو حضوري في بغداد".

من جانبه قدم الوزير السوري شكره لنظيره الحمداني، على "تعاونه لخدمة الشعبين الشقيقين"، داعياً إلى "الاستفادة من الخبرات العراقية في قطاع المياه الجوفية من خلال إقامة الدورات المكثفة بهذا الخصوص".

وأشارت الوزارة إلى أن "الاجتماع شمل تقديم عرض توضيحي من قبل المركز الوطني لإدارة الموارد المائية بعنوان تطبيق متعدد المعايير لتنظيم الموارد المائية في نهري دجلة والفرات للدول المتشاطئة فيهما".

روابط ذات صلة

العميد قاآني يلتقي الحلبوسي وقيادات سنية في بغداد

العراق.. الإطاحة بالمستشار العسكري في داعش لما يسمى ولاية نينوى

سفير روسي: يجب عدم ربط إعادة الإعمار في سوريا بشروط سياسية

حميميم: إصابة جندي سوري برصاص قناصة المسلحين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمنيون يحتجون ضد استمرار العدوان السعودي في احتجاز سفن الوقود

الاحتلال يحكم على الأسير القسامي إسلام حامد بالسجن 21 عاما

المصباحي: انتخابات ليبيا في ديسمبر ستنهي فترة صعبة من التشرذم والضياع

صحيفة فرنسية: الرئيس الجزائري لا يرد على اتصالات ماكرون الهاتفية

باريس ستستضيف مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا

الحاجة لتغيير سياسي وهدر العائلة الحاكمة لثروات البحرينيين وأموالهم