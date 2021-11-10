بغداد توجه دعوة الى سوريا بشأن المياه

العالم - سوريا

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الحمداني ترأس الاجتماع الفني التخصصي في مقر الوزارة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع نظيره وزير الري والموارد المائية في الجمهورية العربية السورية تمام محمد رعد، لبحث التعاون المشترك مع الجانب السوري بشأن الموارد المائية في ما يخص نهر الفرات كونه يمر لمسافة طويلة داخل الجارة سوريا مما يتطلب المحافظة على الواردات المائية الداخلة اليهم وإيصالها للحدود العراقية".

وأضافت، أنه "في مستهل الاجتماع رحب الوزير بنظيره السوري، داعياً الوفد الفني لحضور أعمال مؤتمر سلامة السدود المزمع عقده خلال الشهر الحالي في سد الموصل".

وأكد الحمداني، بحسب البيان "أهمية توحيد المواقف والرؤى والتنسيق المستمر بين البلدين للوصول الى اتفاقات تضمن حصول العراق على حصة مائية منصفة ومعقولة في ضوء شح الواردات المائية والتغيرات المناخية وأهمية التعاون والتنسيق ووضع الخطط الأنية والسريعة لمواجهة اي طارئ وتوحيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الرؤى والخبرات وإقامة الدورات التدريبية وحسب طلب الجانب السوري خلال اجتماعات اللجان الفنية سواء عن بعد أو حضوري في بغداد".

من جانبه قدم الوزير السوري شكره لنظيره الحمداني، على "تعاونه لخدمة الشعبين الشقيقين"، داعياً إلى "الاستفادة من الخبرات العراقية في قطاع المياه الجوفية من خلال إقامة الدورات المكثفة بهذا الخصوص".

وأشارت الوزارة إلى أن "الاجتماع شمل تقديم عرض توضيحي من قبل المركز الوطني لإدارة الموارد المائية بعنوان تطبيق متعدد المعايير لتنظيم الموارد المائية في نهري دجلة والفرات للدول المتشاطئة فيهما".