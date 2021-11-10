اليمنيون يحتجون ضد استمرار العدوان السعودي في احتجاز سفن الوقود

العالم - اليمن

وعبر بيان صادر عن الوقفة ألقاه وكيل الوزارة لقطاع تنمية المحليات عمار الهارب، عن إدانة قيادة ومنتسبي الوزارة لاستمرار العدوان وتشديد الحصار الاقتصادي وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات الإجرامية لن تنل من صمود وثبات الشعب اليمني بل ستزيده قوة وصلابة في مجابهة العدوان الغاشم والحصار الجائر، داعيا إلى الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد حتى تحقيق النصر على قوى الشر والعدوان.

وطالب بيان الوزارة المنظمات الإقليمية والدولية، القيام بواجباتها الإنسانية وتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في كافة جرائم العدوان ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.