صور حطام إسقاط طائرة التجسس الأمريكية في مأرب

العالم- اليمن

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد يوم أمس أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية من نوع سكان إيغل Scan Eagle بسلاح مناسب.. مشيراً إلى أن إسقاط الطائرة أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة.



ولفت العميد سريع إلى أن هذه الطائرة هي الخامسة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام.

وتعد طائرة سكان إيغل استطلاعية من دون طيار وتتميز بحجمها الصغير وتحلق على إرتفاعات عالية.

ويتراوح وزن الطائرة بين 14 و18 كجم وتبلغ سرعتها 148 كلم في الساعة، ويمكن أن تبقى في الجو لمدة 24 ساعة على ارتفاع خمسة آلاف و950 متراً.



وأثبتت طائرة سكان إيغل، قدرتها في أداء المهام وتقوم بمهام قتالية أسرع من أي نظام جوي تكتيكي دون طيار، ودخلت منظومة طائرات “ScanEagle” في حوزة حوالي 12 جيشاً في العالم.