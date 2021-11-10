الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

صور حطام إسقاط طائرة التجسس الأمريكية في مأرب

صور حطام إسقاط طائرة التجسس الأمريكية في مأرب
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

وزعت المصادر العسكرية للجيش واللجان الشعبية اليمنية مشاهد حطام طائرة التجسس الأمريكية (Scan Eagel) التي تم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية في منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

العالم- اليمن

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد يوم أمس أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية من نوع سكان إيغل Scan Eagle بسلاح مناسب.. مشيراً إلى أن إسقاط الطائرة أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة.


ولفت العميد سريع إلى أن هذه الطائرة هي الخامسة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام.
وتعد طائرة سكان إيغل استطلاعية من دون طيار وتتميز بحجمها الصغير وتحلق على إرتفاعات عالية.
ويتراوح وزن الطائرة بين 14 و18 كجم وتبلغ سرعتها 148 كلم في الساعة، ويمكن أن تبقى في الجو لمدة 24 ساعة على ارتفاع خمسة آلاف و950 متراً.


وأثبتت طائرة سكان إيغل، قدرتها في أداء المهام وتقوم بمهام قتالية أسرع من أي نظام جوي تكتيكي دون طيار، ودخلت منظومة طائرات “ScanEagle” في حوزة حوالي 12 جيشاً في العالم.

روابط ذات صلة

317 خرقاً لقوى العدوان السعودي- الأمريكي في الحديدة خلال الساعات الماضية

اليمنيون يحتجون ضد استمرار العدوان السعودي في احتجاز سفن الوقود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجزائر: آن الأوان لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

أمير عبد اللهيان : نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد في فيينا

فرنسا 'لا تعلق' على زيارة بن زايد لسوريا!

شمخاني و نظيره القرغيزي يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي

إضحك مع المحور الأمريكي.. سلاح هربته إيران الى اليمن فظهر في الصومال! 

اتحاد الإعلاميين اليمنيين يندد باستهداف الإعلامية رشا الحرازي وزوجها في عدن