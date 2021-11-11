مدرب لبنان: كأس العالم حلم للجميع و مواجهة ايران ستكون  مميزة

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ويلتقي لبنان بمواجهة إيران اليوم الخميس (14:00) ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الحاسمة لنهائيات ​كأس العالم قطر 2022​ عن قارة آسيا.

وقال هاشيك اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: أعلم أن قلوب جميع اللبنانيين خلف المنتخب على الرغم من غيابهم.

وأعرب عن رضاه على تحضيرات المنتخب مشيراً إلى أن الظروف كانت متاحة عبر المعسكرات ودعم الاتحاد اللبناني، كما أمل بأن يحقق منتخب لبنان نتيجة إيجابية.

وعن غياب حسن معتوق قائد منتخب لبنان قال: حسن لاعب مؤثر، وعندما يغيب لاعب بقيمته سيكون هناك فرصة للاعب آخر من أجل الظهور". وتمنى أن يعود جميع المصابين والالتحاق بالمنتخب في أسرع وقت.

يذكر ان المنتخب الايراني يتصدر مجموعته بعشر نقاط يليه منتخب كوريا الجنوبية بثماني نقاط ومن ثم المنتخب اللبناني الذي يمتلك 5 نقاط.