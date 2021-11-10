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وحيدي: يجب ألا تتحمل إيران العبء الأكبر في مكافحة المخدرات

وحيدي: يجب ألا تتحمل إيران العبء الأكبر في مكافحة المخدرات
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الداخلية الإيرانية "أحمد وحيدي" أنه لا ينبغي أن تتحمل إيران العبء الأكبر في سياق مكافحة المخدرات؛ مبينا أن 92 بالمئة من عمليات ضبط مادة الأفيون و72 بالمئة من مادة المورفين و20 بالمئة من عمليات ضبط مادة الهيروئين المخدرة على مستوى العالم خلال العام الماضي، أنجزت بواسطة إيران.

العالم - إيران

تصريحات وزير الداخلية الإيراني هذه، جاءت خلال اجتماعه المشترك، اليوم الأربعاء، بحضور سفراء 65 دولة معتمدين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب رؤساء مكاتب التمثيل الدولي في طهران.

وقال وحيدي : إيران وضعت سياساتها على أساس بناء علاقات متنامية مع كافة البلدان.

كما تطرق إلى عمليات تهريب المخدرات والهجرة الواسعة والجرائم الممنهجة وتهريب السلع والتحركات الإرهابية، باعتبارها "التحديات التي تواجه الداخلية الإيرانية للدفاع عن النظم والأمن في البلاد".

وصرح أن: الجمهورية الإسلامية قدمت خلال جهودها المستديمة لمجابهة عمليات تهريب المخدرات، ما يزيد عن 3800 شهيد وأكثر من 12 ألف مصاب؛ الأمر الذي يجسد الدور الكبير الذي تضطلع به إيران في هذا المجال.

وأشار إلى زيادة إنتاج المخدرات داخل أفغانستان "لأضعاف عديدة" في مرحلة ما بعد الاحتلال الأميركي الذي استمر 20 عاما داخل هذا البلد.

وأردف أن عمليات إنتاج وتصدير هذا الكم الهائل من المخدرات جرت أمام أعين الأميركيين؛ متسائلا عن أسباب عدم تحميل واشنطن المسؤولية في هذا الخصوص.

وانتقد وزير الداخلية الإيراني، خذلان بعض الدول في التصدي لعمليات تهريب المخدرات؛ مؤكدا "لولا دور إيران الصارم في مكافحة المخدرات لتحوّلت أوروبا اليوم إلى ممر ترانزيت المخدرات إلى سائر دول العالم".

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