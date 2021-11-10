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الأمم المتحدة تحذر من تقسيم إثيوبيا على خلفية الوضع في تيغراي

الأمم المتحدة تحذر من تقسيم إثيوبيا على خلفية الوضع في تيغراي
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

حذرت الأمم المتحدة من وجود خطر ماثل بالانقسام في إثيوبيا على خلفية الوضع في إقليم تيغراي والمواجهات بين القوات الحكومية وقوات الإقليم.

العالم - الأميركيتان

وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الأربعاء، خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إن الوضع في إقليم تيغراي أصبح "مأساويا"، محذرا من أن "تقسيم البلد أصبح خطرا ماثلا".

وقال إن الأمم المتحدة "تعول على الدعم الإنساني من قارة أوروبا"، فيما يتعلق بالوضع الإنساني في إثيوبيا.

واندلعت الحرب بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قبل عام، حيث سعت أديس أبابا للسيطرة على الإقليم الشمالي من البلاد، على خلفية اتهامات للجبهة بالاعتداء على وحدات تابعة للجيش الوطني والاستيلاء على معداتها.

وفي الأيام الأخيرة، توسع نطاق الصراع واستحوذ مقاتلو الجبهة على مدينة كومبولتشا على بعد 370 كيلومترا (230 ميلا) شمال أديس أبابا، نهاية الشهر الماضي، ودعت السلطات سكان أديس أبابا إلى استخدام السلاح للدفاع عن ممتلكاتهم.

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