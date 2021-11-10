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عملية نوعية للقوة الصاروخية اليمنية تستهدف معسكرات في ظهران عسير ومارب وغربي تعز

عملية نوعية للقوة الصاروخية اليمنية تستهدف معسكرات في ظهران عسير ومارب وغربي تعز
الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الأربعاء، عن عملية نوعية للقوة الصاروخية استهدفت معسكرات في ظهران عسير ومعسكرات للمرتزقة في مارب وغربي تعز.

العالم - اليمن

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدات بحسابه في تويتر أن ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت معسكر الفوج الأول في ظهران عسير ونتج عن العملية مقتل وجرح أعداد كبيرة من العسكريين السعوديين.

وأشار العميد سريع إلى أن صاروخين باليستيين استهدفا معسكرا تدريبيا للعدو غربي تعز، وصاروخين استهدفا تجمعات المرتزقة في البلق الأوسط ومعسكر آخر بمارب.

وأكد أن عملية القوة الصاروخية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة المحليين والجنود والضباط السعوديين وعلى رأسهم قائد الفوج الأول في ظهران الجنوب.

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