شاهد....معاناة السودانيين في ظل انقطاع خدمة الإنترنت

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وقضت محكمة عامة في الخرطوم بإعادة خدمة الانترنت لثمانية أشخاص فقط مما اثار العديد من التساؤلات.

ويصر قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بأن ما حدث ثورة تصحيحية وليس انقلابًا عسكريا، وقد بدأ ثورته هذي بقطع الانترنت وتجميد لجنة ازالة تفكيك النظام البائد وتكوين لجنة لمراجعة عملها برئاسة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، ورغم الضغوط الدولية والشعبية الا ان الفريق البرهان ماضٍ في ترتيباته بإحلال من يوسمون بانتمائهم للنظام البائد وفصل من يعترضون مساره.

الان خمس جامعات رئيسة من بينها ام الجامعات السودانية جامعة الخرطوم أغلقت ابوابها لحين إشعار اخر، والمدارس تتهادي بين الاستمرارية والتوقف حسب دعوات العصيان والمسيرات.

ويعود مستشار رئيس جنوب السودان للمرة الثانية للخرطوم أملأ في حدوث اختراق مع إصرار رئيس الوزراء السوداني المعزول علي شرعية منصبه، وأنه لن يكون جسرًا لتهدئة الشعب السوداني بموقع غير رئاسة الوزراء وبكامل طاقمها.

معظم المبادرات والوساطات لحل الازمة السودانية باءت بالفشل حتى الان، والشعب السوداني ماض في تصعيده.

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