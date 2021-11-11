موقع أميركي: من المستبعد أن يصدر مجلس المحافظين قرارًا ضد إيران

العالم - ايران

وذكر موقع اكسيوس الإخباري الأميركي أن صدور قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران أمر غير مرجح.

وافاد تقرير اكسيوس ان بريطانيا تمارس ضغوطا نشطة على الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا لانتقاد إيران فى اجتماع مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومع ذلك، يقول دبلوماسيون أوروبيون مطلعون على الأمر إنه من غير المرجح أن يحدث ذلك، بالنظر إلى تحرك إيران للعودة إلى محادثات فيينا.

ومن المقرر عقد الجولة السابعة من محادثات فيينا لرفع الحظر في 29 نوفمبر تشرين الثاني. وتوقفت المحادثات قبل ثلاثة أشهر بسبب الموقف المتغطرس للولايات المتحدة والغرب.