الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أجرته ألف دولار.. 'التاكسي الدبابة' يتجول في شوارع بريطانيا

أجرته ألف دولار.. 'التاكسي الدبابة' يتجول في شوارع بريطانيا
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

يثير مشهد مرور آلية مدرعة في شوارع مدينة نورتش البريطانية استغراب الكثيرين، فلا لونها عسكري ولا يوجد بداخلها عسكريون. إنها في الحقيقة سيارة أجرة تستخدم في الأعراس والجنازات.

العالم - منوعات

ويقول مالك "تاكسي الدبابة"، ميرلين باتشلور إن المشروع كلفه نحو 35 ألف دولار أميركي، لشراء الآلية العسكرية وإجراء تعديلات عليه حتى تصبح مؤهلة الأغراض المدنية.

ورغم أنها آلية مدرعة لنقل الجند، إلا أن باتشلور يفضل أن يسميها بـ"تاكسي الدبابة".

وقال باتشلور إن دائرة الراغبين في الصعود على متن سيارة الأجرة الجديدة اتسعت شيئا فشيئا.

وصرح لشبكة "سي بي أس" الأميركية: "في البداية، كان هناك جيران ثم أصدقاء ثم أصدقاء لهؤلاء ثم آخرين لا أعرفهم يطلبون مني أن أصطحبهم في جولة".

ويعرض باتشلور خدماته لقاء 1000 دولار أميركي عن كل مرة يستخدم فيها "التاكسي الدبابة" سواء في حفلات الزفاف أو الجنازات، وهما المناسبتان اللتان تأذن له السلطات باستخدام المدرعة.

وقال باتشلور إن "التاكسي الدبابة" يقدم خدمة ترفيهية خالصة، فأثناء صعودك على متنها، ترى كثير من الناس على جانبي الطريق يبتسمون ويضحكون ويشيرون إليك.

ولفت إلى أن التأمين الذي تفرضه السلطات على الآلية المدرعة أرخص بكثير من ذلك الذي يفرض على سيارة عائلته.

وقال سائق التاكسي غير العادي إنه يقدم خدماته حاليا فقط في الأعراس والجنازات، ويأمل في أن تسمح له السلطات بالعمل في مناسبات أخرى مثل حفلات التخرج وأعياد الميلاد.

روابط ذات صلة

شاهد.. فيروس كورونا يحول مركبات اجرة الى حدائق نباتات في تايلند

شاهد بالفيديو.."ناسا" تجري تجارب على تاكسي طائر مستقبلي

شاهد.. سيارة عائلة بلجيكية تعلق على جسر متحرك فُتح فجأة!

شاهد: شركة صينية تكشف عن سيارة المستقبل الطائرة

"صلطة طماطم" تتسبب بتصادم 18 سيارة في تركيا!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اصابة 5 فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

1004 إصابات جديدة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان

مدرب لبنان: كأس العالم حلم للجميع و مواجهة ايران ستكون  مميزة

طلب عقوبة السجن 4 سنوات لـ'ذي القرنين' لاقتحامه الكونغرس

طوكيو تعلن رغبتها تطوير علاقاتها مع موسكو على أساس المنفعة المتبادلة

منتخب الجزائر فى مهمة الحفاظ على سلسلة اللا هزيمة بمواجهة جيبوتى