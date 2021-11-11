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الأمم المتحدة تعتمد قراراً لصالح الجولان السوري المحتل

الأمم المتحدة تعتمد قراراً لصالح الجولان السوري المحتل
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار بأغلبية ساحقة الليلة الماضية قراراً لصالح “الجولان السوري المحتل”.

العالم - ايران

وصوتت لصالح القرار 144 دولة فيما امتنعت 22 وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال فقط ومن المفترض أن تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار خلال شهر كانون الأول المقبل.

ويطالب القرار كيان الاحتلال بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولا سيما القرار رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر قرار “إسرائيل” بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً ولا أثر قانونياً له كما يشجب انتهاكات الاحتلال لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

ويجدد القرار الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذها الاحتلال في الجولان المحتل.

وكانت اللجنة اعتمدت أمس بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية أهمها القرار المعنى بدعم اللاجئين الفلسطينيين الذي يشمل ولاية “الأونروا”.

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