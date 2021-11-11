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المغرب.. إحباط محاولة للهجرة غير النظامية في أغادير

المغرب.. إحباط محاولة للهجرة غير النظامية في أغادير
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة أغادير المغربية من إحباط عملية للهجرة غير النظامية عبر المسالك البحرية وتوقيف 14 شخصا.

العالم- المغرب

وأشار مصدر أمني إلى أن "مصالح الشرطة بإنزكان ضبطت حافلة تنقل مجموعة من المرشحين للهجرة السرية كانوا في طريقهم إلى الشريط الساحلي، غير أن السائق لم يمتثل وواصل السير إلى أن تم ضبط الحافلة بالمنطقة القروية (أيت اعميرة) التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا في اتجاه مدينة تيزنيت".

وأضاف: "مكن هذا التدخل الأمني من توقيف 14 مرشحا للهجرة غير النظامية وحجز الحافلة المذكورة، بينما ما زالت إجراءات البحث متواصلة بغرض توقيف باقي المرشحين الذين لاذوا بالفرار".

وفي عملية مماثلة، تمكنت مصالح السلطة المحلية والدرك الملكي بآيت اعميرة، من ضبط 16 مواطنا من دول إفريقية داخل منزل في دوار "الرجيلة"، كانوا في انتظار الانتقال إلى ساحل المنطقة من أجل الهجرة السرية نحو جزر الكناري.

وجرى إيداع المشتبه فيهم التوقيف رهن إشارة التحقيق القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وكذلك توقيف كافة المنظمين المتورطين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.

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