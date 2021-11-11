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تصفيات كأس العالم.. منتخب البرتغال ضيفا على إيرلندا لانتزاع الصدارة

تصفيات كأس العالم.. منتخب البرتغال ضيفا على إيرلندا لانتزاع الصدارة
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

يحل منتخب البرتغال ضيفا على نظيره منتخب إيرلندا، في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الخميس، على ملعب "أفيفا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

العالم - رياضة

ويحتل منتخب البرتغال وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة عن منتخب صربيا المتصدر، الذي لن يلعب في هذه الجولة، فيما يتواجد منتخب إيرلندا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

ويسعى منتخب البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو إلى تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، من أجل انتزاع صدارة ترتيب المجموعة من منتخب صربيا، والدخول إلى موقعة المنتخبين يوم الأحد المقبل في ختام التصفيات، وهو يكفيه التعادل من أجل التأهل رسميا إلى مونديال 2022، وعدم الانتظار للدخول في الملحق.

وتواجد رونالدو على رأس قائمة منتخب برازيل أوروبا، كما تواجد أيضا كل من نيلسون سيميدو، جواو موتينيو، وروبن نيفيز، ورافائيل لياو مهاجم ميلان، كما عاد لمنتخب البرتغال، دييجو جوتا مهاجم ليفربول، والذي غاب عن فترة التوقف الماضية للإصابة.

ويسعى رونالدو إلى زيادة غلته التهديفية دوليا، بعد ما رفع رصيده إلى 115 هدفا معززا صدارته لقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية، بفارق 5 أهداف عن الإيراني علي دائي.

كما وصل رونالدو إلى 36 هدفا، في تاريخ تصفيات كأس العالم، وأصبح على بعد 3 أهداف من معادلة الرقم القياسي للجواتيمالى كارلوس رويز الهداف التاريخى لتصفيات كاس العالم برصيد 39 هدفا.

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