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ايران تستأنف ايفاد قوافلها السياحية الى سوريا

ايران تستأنف ايفاد قوافلها السياحية الى سوريا
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

عبّر رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علیرضا رشیدیان عن ارتياحه للوضع  الأمني ​​في سوريا.

العالم - ايران

واشار رشيديان لدى لقائه وزير الصحة السوري محمد الرحمون في دمشق الى ان توفير الأمن للزوار الإيرانيين من القضايا الرئيسية لاستئناف ايفاد القوافل السياحية الى سوريا.

وشدد رشيديان على ضرورة مراعاة البروتوكولات الصحية لاستئناف الرحلات وتابع ان التطعيم وإجراء اختبار PCR سيتابع بجدية عند إيفاد قوافل الزيارة الى سوريا.

من جانبه شدد الرحمون خلال اللقاء على ان استتباب الأمن في سوريا، وفر ظروفا مناسبة لاستئناف رحلات الزوار لزيارة مرقد السيدة زينب (س) والسيدة رقية (س)، مؤكدا بأنه لا توجد مشكلة في تقديم الخدمات المناسبة للزوار الايرانيين.

وتوجه وفد من منظمة الحج والزيارة الايرانية إلى دمشق قبل ايام لاجراء محادثات حول استئناف ايفاد قوافل الزيارة الى سوريا.

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ايران تستأنف ايفاد قوافلها السياحية الى سوريا

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