ما هي الشركات العشر السورية المطروحة للاستثمار والتشاركية؟

العالم - سوريا

وتضمنت الوثيقة الاستثمارية للمؤسسة التي حصلت "سانا" على نسخة منها واقع الشركات المطروحة للاستثمار ومساحاتها وموقعها وإمكانيات الاستثمار والتشاركية فيها ومنها الشركة الخماسية التي تمتد على مساحة 114 ألف متر مربع وتقع في الطرف الشرقي من دمشق جانب كراجات البولمان وتتركز حاجة الشركة على استكمال تأهيل الآلات الموجودة في صالات الغزل والنسيج والتحضير وبخصوص الشركة الحديثة الواقعة على طريق المليحة في ريف دمشق أوضحت الوثيقة أنها مدمرة بالكامل وتمتد على مساحة 973 ألف متر مربع وأرضها مطروحة للاستثمار وفق أنظمة وقوانين الاستثمار والتشاركية النافذة بما يضمن تحقيق الريعية الاقتصادية وضمان ملكيتها العامة.

وعن شركة المغازل والمناسج أشارت الوثيقة أنها تمتد على مساحة 64 ألف متر مربع وتقع في منطقة القابون بجانب كراجات العباسيين وهي مدمرة بالكامل مبينة أن موقع الشركة هو ضمن التنظيم الجديد للمنطقة وبالتالي لا يمكن تقديم مقترحات لاستثمار أرض الشركة إلا بعد صدور المخطط التنظيمي من قبل المحافظة.

وفيما يتعلق بمعمل حرير الدريكيش في طرطوس فإنه يمتد على مساحة 11 ألف متر مربع ومطروح للاستثمار بنفس النشاط أو أي نشاط جديد وبالنسبة لشركة حمص للغزل والنسيج والصباغة فإنها تقع على طريق الميماس وتمتد على مساحة 60 ألف متر مربع وهي متوقفة منذ عام 2006 وتم طرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص بما يضمن ملكيتها العامة ويحقق ريعية اقتصادية.

وفيما يتعلق بشركات محافظة حلب المدمرة المطروحة للاستثمار فتضمنت الوثيقة اقتراحاً بإقامة مجمع صناعي متكامل على أرض الشركة السورية للغزل والنسيج التي تعمل بشكل جزئي في حي الهلك بمنطقة عين التل بمساحة 104435 مترا مربعا بنفس أنشطة الشركات الاخرى المدمرة لافتة إلى أنه تم التواصل مع شركات الجانب الروسي لدراسة إمكانية التعاون في مجال إقامة المجمع.

أما الشركات الاخرى الموجودة في حلب المدمرة بالكامل والتي لا جدوى من إعادة تأهيلها في أماكنها الحالية فأوضحت الوثيقة انها مطروحة كأراض للاستثمار ومنها “الشهباء العامة للغزل والنسيج” تقع في عين التل ومساحتها 51174 مترا مربعا و”الأهلية للغزل والنسيج” في الليرمون ومساحتها 53 ألف متر مربع وشركتا زنوبيا وشمرا للألبسة الجاهزة والعربية للملابس الداخلية اللتان تقعان في منطقة عين التل ومساحتهما المشتركة 42 ألف متر مربع إضافة إلى معمل السجاد بحلب في عين التل “طرق المسلمية حي العويجة جاب مشفى الكندي” ومساحته الإجمالية 70 ألف متر مربع.