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'تنين بـ3 رؤوس' لجذب السياح لقرية كامينكا الروسية

'تنين بـ3 رؤوس' لجذب السياح لقرية كامينكا الروسية
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

شهدت قرية كامينكا، التي تعتبر واحدة من أشهر مناطق الجذب السياحي في غرب روسيا حراكا سياحيا، بفضل تمثال عملاق ومخيف لتنين ينفث النار من 3 رؤوس.

العالم - منوعات

وتم إنشاء التمثال على يد النحات الأوكراني فلاديمير كوليسنيكوف، وهو عبارة عن تنين مرعب يظهر في العديد من القصص الشعبية والحكايات الأسطورية في روسيا.

وبدأ العمل على التمثال الذي بلغ ارتفاعه 15 مترا، في 2015، وبعد عامين بدأت صوره في الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتجذب الملايين من علامات الإعجاب.

وكشف موقع «أوديتي سنترال» أن عشرات الآلاف من السياح يزورون الحديقة التي يقع في وسطها كل عام، لمشاهدة التمثال العملاق للكائن الأسطوري عن قرب.

ولا يتمكن السياح من معايشة هذه اللحظات المشوقة، إلا بعد السفر لمسافة 400 كيلومتر من العاصمة موسكو للوصول للحديقة العائلية حيث توجد مجموعة من الألعاب وأدوات الترفيه.

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