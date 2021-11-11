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لبنان يستقبل المنتخب الإيراني في صيدا

لبنان يستقبل المنتخب الإيراني في صيدا
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

يستضيف منتخب لبنان لكرة القدم اليوم المنتخب الإيراني على ملعب صيدا البلدي عند الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس  بغياب الجمهور، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

العالم-لبنان

المنتخب الإيراني يتصدّر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط أمام لبنان الثالث برصيد خمس نقاط. هذه هي الصورة الكروية اليوم. وكل جزء من هذه الصورة قصّة بحد ذاتها.

يعود منتخب لبنان لكرة القدم إلى قواعده ليبدأ مشواراً من استضافة المنتخبات يمتدّ إلى خمس مباريات متتالية بعد رحلة دامت أربع مباريات خارج الديار، جمع خلالها المنتخب اللّبناني خمس نقاط من فوز على منتخب سوريا وتعادُلين مع العراق والإمارات وخسارة وحيدة أمام كوريا الجنوبية.

يعود منتخب لبنان إلى أرضه ولكن ليس إلى جمهوره لأسباب أمنية بعد طول غياب. غياب يمتد إلى حوالى السنتين منذ أن كان يخوض منافسات الدور الأول من التصفيات.
صورة اليوم الكروية هي عبارة عن أجزاء يطول الحديث عن كل جزء منها! فلكل جزء قصة ومعاناة وظروف صعبة لكن خلاصتها إنجاز تحقّق، بعرق اللاعبين بالدرجة الأولى، مروراً بجهد الجهاز الفني كاملاً بقيادة التشيكي إيفان هاشيك وبدعم الجمهور اللّبناني، وليس انتهاءً بالجهود المبذولة من القيّمين على المنتخب من اتحاد ومسؤولين الذين يعملون باللّحم الحيّ ومن دون دعم في بلاد تُعاني ما تُعانيه من مشكلات وأزمات.

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