مفوضية الانتخابات العراقية تكشف عن وجود نحو نصف مليون ورقة اقتراع باطلة

العالم - العراق

وقدرت مصادر خاصة بحسب (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع),” وجود 489 ألف ورقة اقتراع “باطلة” خلال الانتخابات الاخيرة”.

من جانبه، قال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات داود سلمان: إنَّ “المفوضية أرسلت الوجبة الأخيرة من الإجابات عن الطعون وملحقاتها إلى الهيئة القضائية”.

وأضاف سلمان ، أنَّ “المفوضية أكملت جميع الطعون وملحقاتها وأرسلتها إلى الهيئة القضائية، التي ستكون حرة بموافقتها على تلك الطعون من عدمها”، مشيراً إلى أنَّ “عمليات العد والفرز اليدوي ستجري في حال عدم اقتناع الهيئة القضائية بها”.