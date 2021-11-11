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مفوضية الانتخابات العراقية تكشف عن وجود نحو نصف مليون ورقة اقتراع باطلة

مفوضية الانتخابات العراقية تكشف عن وجود نحو نصف مليون ورقة اقتراع باطلة
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر انتخابيَّة خاصة , اليوم الخميس, عن وجود نحو نصف مليون ورقة اقتراع “باطلة” خلال الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي، وفي وقت أكد خبراء في مجال الانتخابات أنَّ الرقم مرتفع قياساً بعدد المقترعين، نبهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى أنَّ عملها الخاص بالطعون وملحقاتها قد انتهى وتحولت إلى الهيئة القضائية.

العالم - العراق

وقدرت مصادر خاصة بحسب (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع),” وجود 489 ألف ورقة اقتراع “باطلة” خلال الانتخابات الاخيرة”.

من جانبه، قال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات داود سلمان: إنَّ “المفوضية أرسلت الوجبة الأخيرة من الإجابات عن الطعون وملحقاتها إلى الهيئة القضائية”.

وأضاف سلمان ، أنَّ “المفوضية أكملت جميع الطعون وملحقاتها وأرسلتها إلى الهيئة القضائية، التي ستكون حرة بموافقتها على تلك الطعون من عدمها”، مشيراً إلى أنَّ “عمليات العد والفرز اليدوي ستجري في حال عدم اقتناع الهيئة القضائية بها”.

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