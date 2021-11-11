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على خلفية أزمة المهاجرين..

رئيس حزب الشعب الأوروبي يهدد بحظر هبوط الخطوط الجوية التركية بدول الاتحاد

رئيس حزب الشعب الأوروبي يهدد بحظر هبوط الخطوط الجوية التركية بدول الاتحاد
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

هدد رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر، بمنع شركة الخطوط الجوية التركية من الهبوط في مطارات بلدان الاتحاد الأوروبي، على خلفية أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

العالم- أوروبا

وقال ويبر، متحدثا في محاضرة مصغرة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، إنه بالنسبة للأزمة المستمرة على الحدود بين بيلاروس وبولندا: "يجب علينا أيضا أن نتذكر مسؤوليات شركات الطيران. إذا أراد شخص ما جني الأموال في الاتحاد الأوروبي، مثل الخطوط الجوية التركية وغيرها، فعليه أن يفهم أنه لا يمكنه المشاركة في هذا الاتجار بالبشر".

وأضاف: "ربما يتعين علينا منع حق الهبوط في مطارات الاتحاد الأوروبي إذا لم يكونوا مستعدين للعمل بشكل تعاوني"، مشيرا إلى أن "الأمر نفسه ينطبق على فيسبوك، الذي يستخدمه مهربون للبشر في نموذج أعمالهم.. علينا أن نكون صريحين: يجب أن يتوقف هذا".

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