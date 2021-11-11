اقتدار ايراني في المياه الدولية يُحير الاعلام المعادي

العالم - انقلاب الصورة

وحاولت الولايات المتحدة انكار دورها في هذه القرصنة حيث اعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي ان "المزاعم الايرانية خاطئة تماماً. ولم يكن مثل هذا الجهد من قبل البحرية الاميركية للاستيلاء علی شئ. و ما أشار اليه الايرانيون حصل في 24 من اكتوبر الماضي حين راقبت البحرية الاميركية صعود القوات الايرانية بشكل غيرقانوني علی متن سفينة تجارية واحتجازها في المياه الدولية في خليج عمان. ولم تحاول القوات الاميركية في أي وقت استعادة اي شئ او الانخراط في الامر انه ادعاء سخيف. هذا ليس صحيحاً علی الاطلاق.

وحاولت قناة العربية طرح سيناريوهات مختلفة عن الواقع للتغطية علی الجريمة فقالت ان مصادر مطلعة افادت للعربية ان قوات اميركية منعت ناقلة نفط ايرانية من المرور واجبرتها علی العودة الی المياه الاقليمية الايرانية.

ولكن الصور والفيديوهات الموثقة التي بثتها ايران، أظهرت الحقائق بوضوح وأكدت ان البحرية الايرانية خاضت عمليات مواجهة مع البحرية الاميركية وأثبتت جهوزيتها بوضوح. فقد جرت السيطرة علی الناقلة بانزال جوي وحاول الاميركيون التدخل بتحليق مرحوي قبل ان تعود مروحيتهم ادراجها اذ تلقت تحذيراً ايرانياً شديداً بترك منطقة العمليات.

وغير بعيد كانت سفينة حربية اميركية فتدخلت الزوارق الايرانية لابعادها ومنع تدخلها وهنا تبدأ مرحلة التعزيزات الاميركية بالقطع الحربية وتقابلها تعزيزات ايرانية مضادة. ادرك الأميركيون ان التراجع حتمي لامفر، فقد عجزت قواتهم عن مواجهة القطع البحرية لحرس الثورة الاسلامية وانسحبت البحرية الاميركية من منطقة العمليات الايرانية تلاحقها الزوارق الايرانية السريعة، فهل ثمة جرأة تضاهي جرأة كهذه؟

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https://www.alalam.ir/news/5893203