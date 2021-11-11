الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قاليباف: استتباب الأمن في البلاد يعود الى التمسك بشعار "نحن قادرون"

قاليباف: استتباب الأمن في البلاد يعود الى التمسك بشعار
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف، ان الامن المستتب في مختلف الاصعدة البرية والجوية والبحرية، رهن بالتمسك بروح الاستقلال وشعار "نحن قادرون".

العالم - ايران

وأضاف قاليباف في كلمة له، اليوم الخميس، بمراسم احياء الذكرى العاشرة لاستشهاد اب الصناعة الصاروخية في ايران، الشهيد "حسن طهراني مقدم"؛ المسافة التي تفصل الازدهار وكرامة المجتمع عن الذلّ والتبعية تكمن في روح الثقة بالذات، وان الثورة الاسلامية هي تجسيد لشعار "نحن قادرون" .

واشار الى ان قوى الاستبداد والاستكبار العالمي لم تسمح لايران ما قبل الثورة بأن تنعم بالرقي والتقدم، لانها كانت تحت السيطرة والظلم، لكن الثورة جاءت لتحرر البلاد وتغيّير هذه المعادلة، وتؤكد ان الشعب قادر عن تحقيق الانجازات.

وتساءل قاليباف، "من كان يتصور باننا سنتمكن من مواجهة الطاغوت و الكيان الامريكي؟! لكننا استطعنا من خلال الاعتداد بالذات وطاقاتنا الوطنية وتعزيز القاعدة الشعبية ان نحقق ذلك وننتصر".

كما نوه بانجازات قوة الجو – فضائية للحرس الثوري؛ مؤكدا ان العنصر الاساس في تحقيق ذلك يعود الى حفظ العلاقة الوثيقة مع الشعب والاستناد الى هذه الدعامة الرصينة في كافة الساحات.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

قاليباف: الدول المتغطرسة لطالما خططت لمؤامرات معقدة ضد استقلال إيران

قاليباف: القضية الفلسطينية وحدت العالم الاسلامي حولها

قاليباف يؤكد على تشكيل لجان برلمانية واقتصادية مشتركة بين إيران وروسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بتصفيات كأس العالم 2022.. المنتخب الإيراني يجتاز نظيره اللبناني في اللحظات الأخيرة +فيديو

الصحة الإيرانية: 123 وفاة و 7539 إصابة جديدة بالكورونا

بيسكوف: نشاط سفن حلف الناتو في البحر الأسود مصدر قلق لبوتين

مباحثات بين سورية وإندونيسيا لتأسيس علاقات تجارية واقتصادية

السيد نصر الله: 'إسرائيل' تعيش القلق الوجودي وتحاول التنفس من خلال مسار التطبيع

شاهد: عصابات الجريمة المنظمة تثير رعب الصهاينة