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غريب آبادي: إيران ضحية الإرهاب والحظر اللاإنساني

غريب آبادي: إيران ضحية الإرهاب والحظر اللاإنساني
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد أمين لجنة حقوق اإنسان ومساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي بأن إيران باتت ضحية الإرهاب والحظر اللاإنساني.

العالم - إيران

وكتب غريب آبادي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الخميس: خلال اجتماع الأسرة الدبلوماسية في طهران (الدبلوماسيون الأجانب المقيمون في طهران) أشرت إلى هذه النقطة وهي أن: إيران ضحية الإرهاب، 17000 إيراني بريء استشهدوا على يد زمرة المنافقين (خلق) الإرهابية التي يتجول عناصرها بحرية في جنات الأمن الأوروبية، تم اغتيال 5 علماء نوويين إيرانيين، جرى اغتيال البطل الكبير لمكافحة الإرهاب (الشهيد الحاج قاسم سليماني) من قبل النظام الأميركي، إيران الآن تحت الحظر اللاإنساني الأميركي.

وأضاف: مع ذلك فإن أولئك الذين أغلقوا عيونهم على هذه الممارسات الشنيعة يتم وصفهم على أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، وبالمقابل يتم اتهام إيران بخرق حقوق الإنسان!

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