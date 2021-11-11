غريب آبادي: إيران ضحية الإرهاب والحظر اللاإنساني

العالم - إيران

وكتب غريب آبادي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الخميس: خلال اجتماع الأسرة الدبلوماسية في طهران (الدبلوماسيون الأجانب المقيمون في طهران) أشرت إلى هذه النقطة وهي أن: إيران ضحية الإرهاب، 17000 إيراني بريء استشهدوا على يد زمرة المنافقين (خلق) الإرهابية التي يتجول عناصرها بحرية في جنات الأمن الأوروبية، تم اغتيال 5 علماء نوويين إيرانيين، جرى اغتيال البطل الكبير لمكافحة الإرهاب (الشهيد الحاج قاسم سليماني) من قبل النظام الأميركي، إيران الآن تحت الحظر اللاإنساني الأميركي.

وأضاف: مع ذلك فإن أولئك الذين أغلقوا عيونهم على هذه الممارسات الشنيعة يتم وصفهم على أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، وبالمقابل يتم اتهام إيران بخرق حقوق الإنسان!