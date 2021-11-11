الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

محكمة أوروبية تثبت غرامة بـ3 مليار يورو على شركة"غوغل"

الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

فوز كبير سجلته المفوضية الاوروبية على عملاق البحث الأميركي، حيث خسرت شركة غوغل استئنافا ضد غرامة مكافحة الاحتكار البالغة حوالي ثلاثة مليارات دولار فرضها عليها الاتحاد الأوروبي لإساءة استغلال هيمنتها على محركات البحث. 

العالم - خاص بالعالم

وأكد الحكم الصادر عن المحكمة العامة في لوكسمبورغ القرار التاريخي الذي اتخذته المفوضية الأوروبية في عام 2017، ولكن امام غوغل فرصة الطعن فيه إذا قررت اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، للبت في الدعوى.

وتركز القضية على خدمة التسوق لدى غوغل وهي واحدة من ثلاث قضايا ضد عملاق محرك البحث الذي يتحرك حاليا من خلال نظام الاستئناف المطول في الاتحاد الأوروبي.

و فرضت الغرامة على غوغل بعد سبع سنوات من التحقيق في شكاوى من خدمات مقارنة الأسعار الأخرى التي شهدت انخفاضا حادا في حركة المرور مقارنة مع عملاق الانترنت الاميركي للتسوق.

وإلى جانب دفع الغرامة، طلب من غوغل معالجة المشكلة التي حددتها دعوى الاتحاد الأوروبي، حتى مع الاستئناف وبالرغم من تعديلات التي قامت بها الشركة في عرض البحث لإضفاء مزيد من الأهمية على مجمعات التسوق المنافسة لكن العديد من المنافسين غير راضين عن إصلاحاتها معتبرين انها لا تفعل شيئا لضمان المنافسة العادلة في نتائج البحث.

ويعتقد الخبراء أنه إذا لم يتم إلغاء الحكم في الاستئناف اللاحق، فإن تصرفات المحرك الاميركي العملاق المماثلة بإزاء إيجارات الإجازات وإعلانات الوظائف يمكن أن تكون التالية المستهدفة من جانب مفوضية الاتحاد الأوروبي.

فيما تعرضت غوغل لانتكاسة في الاتحاد الأوروبي، صدت الشركة دعوى قانونية منفصلة في بريطانيا حيث منعت المحكمة العليا دعوى قضائية جماعية بقيمة اربعة مليارات دولار تتهمها بتعقب ملايين مستخدمي آيفون بشكل غير قانوني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

'غوغل' تطلق تطبيقا جديدا لمن يعانون صعوبات في النطق

مصر.. إطلاق أول جواز سفر من نوعه في البلاد (صورة)

غوغل تنافس أجهزة أيباد اللوحية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يلقي كلمة بمناسبة يوم الشهيد

شاهد: عصابات الجريمة المنظمة تثير رعب الصهاينة

الخارجية العراقية: أتخذنا خطوات فعليّة لعودة المهاجرين العالقين على حدود بيلاروسيا 

أميرعبداللهيان یبحث مع نظيره الجزائري العلاقات الثنائية

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 11-11-2021

حزب الله يحيي يوم الشهيد وذكرى عملية فاتح عهد الاستشهاديين أحمد قصير