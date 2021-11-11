العراق..الكشف عن عدد أوراق الإقتراع الباطلة

العالم-العراق

وقالت المتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي :"هناك أوراق باطلة لعدم وجود إشارة أو أكثر من إشارة او توقيع باليد وليس بختم التأشير وبالتالي تعد هذه الأوراق باطلة وعددها أكثر من المعلن وهي قرابة 700 ألف ورقة باطلة".

وأضافت "المفوضية شكلت لجنة لمراجعة هذه الأوراق الباطلة وبعد المراجعة العيانية لها ظهر ان بعضها صحيح لـ 20 محطة اقتراع وكانت التاشيرة فيها صحيحة ورفعت الى الهيأة القضائية لإتخاذ اللازم بها".

وأكدت الغلاي :"هذه الاوراق الباطلة لم يحصل منها أي تغيير يحدث في تسلسل المرشحين او الفائزين وكان الفارق بما يقارب صوت او صوتين في كل محطة وهي لم تؤثر على النتائج".

وكانت مصادر انتخابية خاصة كشفت عن وجود 489 ألف ورقة اقتراع "باطلة" خلال الانتخابات المبكرة.

فيما باشرت الهيئة القضائية أمس النظر في طعون نتائج الانتخابات وملاحقها الواردة إليها من مفوضية الانتخابات.

يـذكـر أن (قـانـون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) ألـزمـت الـهـيـئـة الـقـضـائـيـة بحسم جميع الـطـعـون خـلال 10 أيــام عـمـل مـن تـاريـخ ورودهــا تـبـاعـاً مـن المفوضية مـتـضـمـنـة الإجــابــة عــن عـريـضـة الـطـعـن، وأن قـــرارات الهيئة القضائية (بـاتـة) لا يُقبل الطعن بها بـأي شكل من الأشكال.