روسيا البيضاء تهدد أوروبا بقطع إمدادات الغاز لهذا السبب

العالم - خاص بالعالم

فبعد أيام من التصريحات والتهديدات التي اطلقتها قيادات أوروبية ضد روسيا البيضاء وعن نيتها فرض عقوبات قاسية ضد مينسك هدد رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي‭ ‬بالرد على أي عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد على بلاده.

واكد لوكاشينكو ان بلاده سوف توقف نقل تدفق الغاز الطبيعي اذا فرضت عقوبات جديدة علىيها مضيفا ان روسيا البيضاء تقوم بتدفئة أوروبا لكن بعض من اسماهم الحمقى يقومون بتهديدها بإغلاق الحدود.



وقال ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء:"ماذا سيحصل اذا قامت روسيا البيضا بايقاف تدفق الغاز الطبيعي الى أوروبا؟ لذلك اوصي كلا من القيادة البولندية والليتوانية وغيرهما من الحمقى في اوروبا بالتفكير جيدا قبل التحدث روسيا الببيضا سوف ترد على أي عقوبات".



وفي اطار التهديدات المتبادلة اعلنت المانيا أن الوقت قد حان ليفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا البيضاء.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اثنا الحديث في برلمان بلاده حول ابعاد الازمة الحالية مع روسيا البيضا، ان الاتحاد الاوروبي تاخر حتى الان في فرض عقوبات على مينسك مشددا ان جميع الاوروبيين يرغبون في فرض العقوبات لذلك سيقوم الاتحاد الأوروبي بتوسيع وتعزيز عقوباته ضد النظام الحاكم في روسيا البيضاء.

وأكد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني:"لقد تاخرنا كثير الاتحاد الأوروبي سيقوم بتوسيع وتعزيز عقوباته ضد نظام لوكاشنكو سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن الإثنين خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل".



هذا ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود انتقاما للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده بعد الانتخابات الرئاسية في العام الماضي.

الى ذلك تتزايدت المخاوف بشأن مصير أكثر من ألفي مهاجر غالبيتهم من دول الشرق الأوسط، عالقين عند الحدود مع بولندا، في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها لا تحتمل مطالبة بتحرك عاجل لمعالجة الأمر.

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