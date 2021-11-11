أهداف مناورات البحرين والإمارات مع أمريكا وكيان الإحتلال

العالم - خاص بالعالم

قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، إنه يعزز قابلية العمل بين الفرق البحرية للقوات المشاركة؛ على مدى خمسة أيام يستمر التدريب في البحر الأحمر على متن سفينة نقل برمائية بهدف التدرب على تكتيكات الزيارة والدخول والتفتيش والمصادرة.

بحسب بيان القيادة المركزية للبحرية الأميركية أكدت فيه أن التدريبات تشمتل على عمليات الأمن البحري متعددة الأطراف بين قوات إماراتية وبحرينية وإسرائيلية مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية؛ الاسطول الخامس.

وتغطي منطقة عمليات الأسطول الأميركي الخامس ما يقرب من مليونين ونصف ميل مربع من مساحة المياه وتشمل الخليج والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي وثلاث نقاط مهمة هي في مضيق هرمز قرب إيران وقناة السويس في مصر وباب المندب قرب اليمن.

وقال قائد القيادة المركزية البحرية والاسطول الخامس والقوات المشتركة نائب الأدميرال براد كوبر في البيان؛ إنه من المثير رؤية القوات الأميركية تتدرب مع شركاء إقليميين لتعزيز القدرات الأمنية البحرية الجماعية. وأضاف أن التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين.

هذه هي أول تدريبات بحرية يتم الإعلان عنها بين الولايات المتحدة وكيان الاحتلال والدولتين من الخليج الفارسي اللتين طبعتا العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب العام الماضي.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاق التطبيع العام الماضي في ظل إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، لتحيدا بذلك عن موقف اعتمدته الدول العربية طويلا بعدم إقامة علاقات مع كيان الاحتلال قبل إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

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