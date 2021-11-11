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ميقاتي: أتعاطى بإيجابية وانفتاح والتحاور يقف عند حدود قناعات وطنية وشخصية

ميقاتي: أتعاطى بإيجابية وانفتاح والتحاور يقف عند حدود قناعات وطنية وشخصية
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي انه يتعاطى بإيجابية وانفتاح لكن التحاور يقف عند حدود قناعات وطنية وشخصية.

العالم - لبنان

واعتبر رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي بان المنطق المبنيّ على المناداة الدائمة بالحقوق الخاصة للفَرْدِ أو للجماعة غالبًا ما يؤدّي إلى توتير الأجواء وتعطيل المؤسسات ولا يأتلفُ قطعًا مع مفهوم الدولة.

ولفت ميقاتي خلال الاحتفال بمئوية نقابة المحامين في طرابلس، المنطق يتعاطى بإيجابية وانفتاح مع التحديات مهما كان حجمُها ويعطي النقاش والحوار مداه الأقصى لكنَّ التحاور يقفُ عند حدود قناعات وطنية وشخصية، مضيفا "لا أَحيد أبدًا عن إستقلالية القضاء ومن خلاله حماية الدستور والمؤسسات وصون انتماء لبنان العربي والحفاظ على علاقات الأخُوَّة مع الأشقّاء العرب وفي مقدَّمِهم السعودية".

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