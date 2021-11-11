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طائرات أمريكية إسرائيلية سعودية تحط في أبوظبي

طائرات أمريكية إسرائيلية سعودية تحط في أبوظبي
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى هبوط طائرات تابعة للولايات المتحدة والکیان الاإسرائيلی والسعودية في آن واحد في أبوظبي.

العالم- الامارات

ولفت المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلي "كان"، إيتاي بلومنتال، على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس إلى أن طائرة من نوع "بوينغ سي-40 سي كليبر" (الرقم 0201-02) تابعة للجيش الأمريكي ومخصصة لنقل شخصيات هامة حطت في أبوظبي بالتزامن مع طائرة أخرى رقم N467AM من طراز "غلف ستريم الثالثة"، وهي تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وأوضح الصحفي أن كلا الطائرتين أقلعتا من الاراضي الفلسطينية المحتلة اليوم، وحطت "البوينغ" الأمريكية في العقبة الأردنية بطريقها إلى الإمارات.

وفي وقت لاحق، أشار الصحفي إلى أن طائرة أخرى من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز" تابعة للسعودية هبطت في أبوظبي أيضا.

ووفقا لبيانات "كان"، فإن هذه الطائرة تابعة للعائلة الملكية السعودية.

ولم يصدر بعد أي تعليقات رسمية على الموضوع ولا يزال الغموض يلف هدف هذه الزيارات.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الجيش الأمريكي عن إطلاق الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي والإمارات والبحرين تدريبات هي الأولى من نوعها على عمليات أمنية بحرية مشتركة في البحر الأحمر.

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