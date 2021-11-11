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قرار جديد من سفارة السعودية في بيروت

قرار جديد من سفارة السعودية في بيروت
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

قالت تقارير إعلامية لبنانية إن السفارة السعودية بصدد اتخاذ إجراءات جديدة تخص إصدار تأشيرات دخول المملكة للبنانيين.

العالم- السعودية

وحسب قناة إم تي في فإن سفارة الرياض في بيروت ستشدد في الأيام المقبلة إجراءاتها على إصدار التأشيرات.

ونقلت القناة عن مصادرها أن "الخطوات التصعيدية التي تفرضها ​السعودية​، تزامناً مع ​الأزمة​ الحادة مع ​لبنان​، ستشتدّ في الأيام المقبلة، بحيث ستقتصر التأشيرات الصادرة عن سفارة ​الرياض​ في ​بيروت​ على الحالات الإنسانيّة فقط".

يشار إلى أن "وزارة الداخلية الكويتية كانت قد أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر"، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون ولبنان.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان،قال فيها أن أنصار الله تدافع عن ن

فسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والبحرين والإمارات، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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