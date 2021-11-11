السيد نصر الله: 'إسرائيل' تعيش القلق الوجودي وتحاول التنفس من خلال مسار التطبيع

العالم - لبنان

واضاف السيد نصر الله في كلمته التي القاها اليوم الخميس بمناسبة يوم شهيد حزب الله، وذكرى الشهيد أحمد قصير “فاتح عهد الاستشهاديين”، وفاتح عهد محطات الانتصار منذ العام 1982 إلى اليوم، وان من اهم انجازات الشهداء تحرير الأرض والأسرى والحماية والردع ومواجهة المشروع الاميركي التكفيري في المنطقة الذي انتصرنا عليه وهذه الانجازات ما زالت مستمرة.

وقال السيد نصر الله بهذه المناسبة ان مناسبة يوم الشهيد تعود ذكراها الى 11/11/1982 عندما قام فاتح العصر الاستشهاد في لبنان الشاب احمد قصير باقتحام مقر الحاكم العسكري الاسرائيلي في صور ما ادى الى تدمير المقر بالكامل واسقاط 100 ضابط وجندي صهيوني.

وتابع الامين العام لحزب الله قائلا: ان حزب الله اختار هذا اليوم ليكون ذكرى سنوية لكل شهيد وشهيدة في مسيرتنا من علماءنا وقادتنا وشبابنا، ونحن في ثقافتنا للشهيد مكانة عالية فنحن نحترمهم ونقدرهم.

واضاف السيد نصر الله: علينا قراءة وصايا الشهداء التي تحوي الكثير من المعاني العقائدية والعرفانية والاخلاقية لان هؤلاء القى الله في قلوبهم النور.

وحول عوائل الشهداء والمضحين قال الامين العام لحزب الله: نحن نعظم عوائل الشهداء هذه العائلات المحتسبة والصابرة والمضحية في هذا الطريق الصعب منذ لحظة الاستشهاد وعلى طول الطريق ونحن لم نر منهم الا الصبر والاحتساب والاستعداد للتضحية ببقية ابنائهم لتستمر المقاومة وتتحقق الاهداف.

وقال ان من اهم المسؤوليات تجاه الشهداء وعائلاتهم وكل المضحين من جرحى ومفقودي الاثر هو الاعتراف بفضلهم وشكرهم.

يتبع..