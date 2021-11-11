المنتخب الإيراني يجتاز نظيره اللبناني في اللحظات الأخيرة +فيديو

وحل المنتخب الايراني اليوم ضيفاً ثقيلاً على نظيره اللبناني علی ملعب صيدا البلدي وذلك في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وافتتح اللاعب اللبناني سوني سعد في الدقيقة 37 التهديف، بهدف سجله داخل مرمى إيران، حيث حافظ الفريق اللبناني على هذا التفوق حتى نهاية الوقت الرسمي للمبارات.

لكن المنتخب الإيراني تمكن من الرد بهدفين في الدقيقة 91 بواسطة اللاعب سردار آزمون و الدقيقة 95 بواسطة اللاعب أحمد نوراللهي، ليكسب المباراة.

وبهذا الفوز حافظت إيران على صدارتها للمجموعة بـ13 نقطة، فيما راوح المنتخب اللبناني في المركز الثالث بخمس نقاط.