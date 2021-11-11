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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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السيد نصر الله: الجميع في لبنان يعرفون بان حزب الله لايهيمن على الدولة اللبنانية
السيد نصر الله: بيان الخارجية السعودية ادعى بان حزب الله يهيمن على الدولة في لبنان
السيد نصر الله: الازمة المفتعلة مع لبنان هي استمرار لحرب قائمة منذ عام 2006
السيد نصر الله: لماذا لم تقدم السعودية لحلفائها اي مساعدات
السيد نصر الله: مشكلة السعودية مع حلفائها في لبنان هو انها تريد منهم محاربة حزب الله
السيد نصر الله: افتعال الازمة مع لبنان هو جزء من المواجهة مع المقاومة
السيد نصر الله: المصلحة الوطنية لاتعني الخضوع للاملاءات الخارجية
السيد نصر الله: المطالب السعودية ومن خلفها لم تنتهي في لبنان
السيد نصر الله: ايدنا موقف وزير الاعلام اللبناني ورفضنا ان يقال
السيد نصر الله: ايدنا موقف وزير الاعلام اللبنانن ورفضنا ان يقال
السيد نصر الله: قيادات سورية يشتمون من قبل الرؤساء والنواب بلبنان لكن في مشكلة كهرباء لبنان وقفت سورية الى جانب لبنان ولم تطالب بالاعتذارات
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش
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