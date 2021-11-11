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اوروبا بصدد فرض عقوبات جديدة على بيلاروس

اوروبا بصدد فرض عقوبات جديدة على بيلاروس
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد دبلوماسي لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن سفراء الاتحاد الأوروبي ناقشوا إعداد مجموعة من العقوبات على بيلاروسا.

العالم-اوروبا

وأضاف الدبلوماسي، إن الوزراء في الاتحاد الأوروبي قد يمنحون الضوء الأخضر لخامس حزمة عقوبات على بيلاروس في اجتماعهم يوم الاثنين في بروكسل.

وقال: "إن حزمة العقوبات قد تشمل إدراج المزيد من الأفراد والشركات".

هذا وتتواصل أزمة الهجرة على حدود بيلاروس وبولندا، وتتصاعد الاتهامات لبيلاروس باختلاقها. وقد أخذت هذه الأزمة الإنسانية التي تحاول أطراف تسييسها أبعادا جديدة بعد أن أعلن نائب وزير خارجية ليتوانيا مانتاس أدوميناس أن حرس حدود بلاده لن يطلقوا النار على اللاجئين، لكنه ألمح إلى أن الأمر يمكن أن يتغير، زاعما بوجود "سيناريو يمكن أن يشارك فيه أشخاص خضر".

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