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 توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي دمشق ومالك الأشتر التقنية الإيرانية

 توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي دمشق ومالك الأشتر التقنية الإيرانية
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

وقعت جامعة دمشق وجامعة مالك الاشتر التقنية في العاصمة الإيرانية طهران اليوم مذكرة تفاهم في مجال الأبحاث والدراسات العليا على أن يكون بينهما تعاون كبير في مجال الصناعات والعلوم التقنية والميكانيك والروبوتك وعلوم الكمبيوتر.

العالم-سوريا

ووقع المذكرة عن الجانب السوري الدكتور محمد يسار عابدين رئيس جامعة دمشق وعن الجانب الإيراني الدكتور قاسم تقي زادة رئيس جامعة مالك الاشتر بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم والسفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب ورئيس العلاقات العامة والثقافية في الوزارة الدكتور عقيل محفوض.

وأكد الوزير إبراهيم في تصريح له أهمية الاستفادة من إمكانيات جامعة مالك الاشتر العلمية والبحثية واستخدامها وربطها على أرض الواقع بالمشاريع الصناعية والإنتاجية.

بدوره أكد الدكتور تقي زادة الاستعداد الكامل للتعاون مع الجامعات السورية في مجال الأبحاث والدراسات العليا.

وجال الوزير ابراهيم والوفد المرافق على معرض المنتجات البحثية في الجامعة واطلعوا على آخر ما توصلت إليه الجامعة من منجزات ونتائج في الأبحاث العلمية كما التقى ابراهيم رئيس جامعة آزاد الاسلامية الدكتور محمد مهدي طهرانجي وجرى البحث حول التعاون الثنائي في مجال التقنيات الحديثة وبعد ذلك قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجولة على معرض تابع للجامعة يحوي آخر أبحاثها العلمية.

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